Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 сентября выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который открылся во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, глава государства выступит на ВЭФ с речью, а потом примет участие в дискуссии, проходящей по стандартной форме «вопрос-ответ». Вероятно, Путин подпишет ряд документов, которые касаются крупных вложений в регион со стороны отечественного и иностранного капитала.

Песков уточнил, что президент не будет встречаться с отдельными предпринимателями или чиновниками, как это обычно происходит на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Ранее во время встречи с модераторами панельных сессий ВЭФ Путин назвал новое направление российского экспорта, которое следует развивать государству. По его утверждению, им должна стать поставка за рубеж переработанной древесины.