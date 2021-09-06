Загадочный феномен вызвал дрожь земли в американском городе

В американском городе Кларксвилл, штат Теннесси, земля содрогнулась из-за загадочного феномена. Об этом сообщает WKRN-TV.

Около 21:50 по местному времени в субботу, 4 сентября, в экстренные службы поступило несколько жалоб на громкий звук взрыва. Некоторые из позвонивших утверждали, что почувствовали дрожь земли.

Сотрудники полиции, пожарной охраны, скорой помощи и офиса шерифа несколько часов пытались найти источник шума и тряски. Подозрения, что жалобы вызваны учениями на ближайшей военной базе, не подтвердились. Как выяснилось, там объявлены четырехдневные выходные в связи с Днем труда, который отмечается 6 сентября. Землетрясение также пришлось исключить: геологическая служба США не зафиксировала сейсмоактивности в районе Кларксвилла.

В итоге причина инцидента так и не была установлена. В городской полиции произошедшее назвали «неким неизвестным феноменом».

В 2016 году сообщалось, что канадское военное ведомство направило разведывательный самолет для проверки информации о странных гудениях и писке, раздающихся в проливе Фьюри-энд-Хекла. Экипаж сообщил, что в этом регионе находились только шесть моржей и две стаи китов. После расследования загадочные звуки прекратились.