В педагогическом колледже под Воронежем появился робот-преподаватель

В педагогическом колледже под Воронежем к работе приступил робот-преподаватель. О необычном сотруднике, который появился в филиале Губернского педагогического колледжа (ГБПОУ) в Россоши, журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе компании «Промобот».

Представители фирмы уточнили, что в образовательном учреждении решили изучать сервисную робототехнику вместе с образцом, разработанным в компании. «Робот будет преподавать сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом», — рассказали собеседники агентства.

Вместе с необычным педагогом студенты будут учиться создавать и программировать роботов, предназначенных для выполнения различных задач — начиная с обработки запросов в банках и заканчивая доставкой грузов. Учащиеся научатся управлять роботами, узнают о технологии распознавания лиц, сценариях общения людей и роботов, а также о человеко-машинном взаимодействии. Благодаря разработке компании «Промобот» у начинающих специалистов будет возможность обучаться на живом примере, а не виртуальных моделях.

«Они будут разрабатывать целые проекты. И любое удачное решение может попасть из лаборатории прямо к нашим разработчикам. А затем появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана», — заметил директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Уточняется, что компания «Промобот» появилась в 2015 году в Перми. В этом же городе в настоящий момент находятся главный офис и производственная площадка фирмы.