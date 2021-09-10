Россиянам захотели разрешить защищать свои личные данные

Центробанк захотел предоставить россиянам возможность защищать свои личные данные, отзывая согласие на их обработку, данное различным компаниям, пишет РБК со ссылкой на видеозапись выступления замглавы регулятора Ольги Скоробогатовой.

Инициативу планируется реализовать через специальную платформу согласия на использование коммерческих данных. Участие в ее создании должны принять банки. Ожидается, что доступ к такой платформе получат три стороны: граждане, компании и участники финансового рынка, в первую очередь кредитные организации.

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Первые смогут управлять своими предоставленными согласиями, бизнес и финансовые организации — отслеживать предоставленные и отозванные согласия.

По словам Скоробогатовой, подобный механизм уже действует в отношении персональных данных россиян, предоставляемых сервису «Госуслуги». Теперь ее необходимо распространить на отношения граждан с коммерческими организациями. Также замглавы ЦБ отметила, что участники рынка активно участвуют в разработке платформы и задают вопросы регулятору.

За управление персональными данными россиян на «Госуслугах» отвечает платформа «Цифровой профиль», разработанная в 2020 году. Она позволяет давать и отзывать согласия на использование 27 типов персональных данных из госисточников в банках. Среди них паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, водительское удостоверение.

