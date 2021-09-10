Рассчитан риск смертности от COVID-19 при отсутствии прививки

Американские ученые доказали, что непривитые от коронавируса люди умирают в 11 раз чаще

Американские ученые выяснили, что непривитые от коронавируса люди при заражении умирают в 11 раз чаще, чем те, кто прошел вакцинацию, сообщает The Hill.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), специалисты рассчитали риск смертности от COVID-19 при отсутствии прививки. Ученые провели исследование среди более чем 600 тысяч человек в 13 юрисдикциях, которое показало, что непривитых от коронавируса граждан более чем в 10 раз чаще госпитализировали.

Также стало известно, что не прошедшие вакцинацию люди в 4,5 раза чаще заражаются COVID-19, чем полностью привитые. Директор CDC Рошель Валенски подчеркнула, что агентство продолжит обеспечивать высокие показатели вакцинации по США.

«CDC продолжит делать все, что в наших силах, чтобы увеличить показатели вакцинации по всей стране, работая с местными сообществами и доверенными посланниками, а также предоставляя консультации по вопросам уверенности в вакцинах, чтобы люди имели информацию, необходимую для принятия осознанного решения», — подчеркнула она.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в мире. Однако эксперт Мария ван Керкхов подчеркнула, что Северной и Южной Америке число смертей, вызванных осложнениями пневмонии, наоборот, растет.