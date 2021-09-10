Рейтинг доверия Путину вырос

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал уровень доверия россиян к власти. Отчет, в котором представлены рейтинги доверия россиян политикам и партиям, а также их оценка деятельности государственных институтов, опубликован на сайте центра.

Согласно представленным данным, за период с 30 августа по 5 сентября показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина увеличился на 1,9 процента, составив 60,2 процента, в то время как показатель доверия за неделю поднялся на 2,7 процентных пункта.

В документе также упоминается что работу премьер-министра и правительства положительно оценили 40,9 и 36,8 процентов соотечественников. За прошедшую неделю показатель возрос на 1 и 1,4 процентных пункта.

В опросах ВЦИОМ приняли участие в общей сложности 1800 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров или квартирный опрос, говорится в публикации.