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Байден призвал американцев к единству

Президент США Байден напомнил о важности единства в годовщину трагедии 11 сентября
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что единство делает американцев теми, кто они есть на самом деле. Не стоит забывать об этом важном явлении, подчеркнул лидер страны в видеообращении по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Ролик опубликован на странице Белого дома в социальной сети Twitter.

«Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом», — обратился Байден к американцам.

Американский лидер напомнил, что единство включает в себя уважение и веру друг в друга. Он также призвал граждан не оставлять надежды, «искать свет во тьме» и «вновь вести за собой не только примером своей силы, но и силой своего примера». Байден выразил уверенность в том, что американцы на это способны.

10–12 сентября в США объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов 11 сентября. Байден призвал жителей других государств стать участниками этого памятного мероприятия.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Один лайнер рухнул в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли около трех тысяч человек, более шести тысяч граждан пострадали.

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