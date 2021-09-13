В Приморье рассказали о радиационном фоне после пуска КНДР новой ракеты

Примгидромет: радиационный фон в Приморье после пуска ракеты КНДР остался в норме

Радиационный фон в Приморском крае остается в норме после пуска ракеты КНДР. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

По его словам, радиационный фон в регионе остался на обычном уровне, 10-12 микрорентген в час.

Приморский край — единственный граничащий с Северной Кореей российский регион.

Ранее южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщила, что Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Испытания прошли в субботу, 11 сентября, и в воскресенье, 12 сентября. Уточняется, что военное руководство КНДР протестировало различные части двигателей, испытания систем управления и наведения, а также боеголовки и другие.