Лоукостеры нажились на желании пассажиров сэкономить

Акции лоукостеров Ryanair и Wizz Air выросли с начала 2021 года на 6,6 и 8,72 процента

Европейские лоукостеры оказались в более выгодном положении по сравнению с крупными авиаперевозчиками на фоне восстановления экономики после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Как сообщает CNBC, бюджетные компании нажились на желании пассажиров сэкономить на поездках.

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Аналитик Hargreaves Lansdown Лаура Хой заявила, что бюджетным авиакомпаниям выгодно сосредоточиться на коротких рейсах. Они становятся более привлекательными для пассажиров, учитывая продолжающиеся ограничения на поездки и экономическую неопределенность, что позволяет лоукостерам заработать больше.

Акции лоукостеров Ryanair и Wizz Air выросли с начала 2021 года на 6,6 и 8,72 процента соответственно. Для сравнения акции крупных конкурентов International Airlines Group (IAG) и Lufthansa упали на 6 и 21,45 процента соответственно за тот же период.



Правительства поддержали сектор авиаперевозок во время пандемии. Германия предоставила своему перевозчику Lufthansa 9 миллиардов евро (10,6 миллиарда долларов), а British Airways получила в декабре ссуду в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,76 миллиарда долларов) от правительства Великобритании. «Это помогло им пережить тяжелые времена», — сказала Хой, добавив, что, несмотря на огромные денежные вливания, поддержать рост компаний не удалось. По мнению аналитика, многие лоукостеры смогут отобрать долю рынка у крупных авиакомпаний.