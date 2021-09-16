Лоукостеры нажились на желании пассажиров сэкономить

Европейские лоукостеры оказались в более выгодном положении по сравнению с крупными авиаперевозчиками на фоне восстановления экономики после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Как сообщает CNBC, бюджетные компании нажились на желании пассажиров сэкономить на поездках.
Аналитик Hargreaves Lansdown Лаура Хой заявила, что бюджетным авиакомпаниям выгодно сосредоточиться на коротких рейсах. Они становятся более привлекательными для пассажиров, учитывая продолжающиеся ограничения на поездки и экономическую неопределенность, что позволяет лоукостерам заработать больше.
Акции лоукостеров Ryanair и Wizz Air выросли с начала 2021 года на 6,6 и 8,72 процента соответственно. Для сравнения акции крупных конкурентов International Airlines Group (IAG) и Lufthansa упали на 6 и 21,45 процента соответственно за тот же период.
Правительства поддержали сектор авиаперевозок во время пандемии. Германия предоставила своему перевозчику Lufthansa 9 миллиардов евро (10,6 миллиарда долларов), а British Airways получила в декабре ссуду в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,76 миллиарда долларов) от правительства Великобритании. «Это помогло им пережить тяжелые времена», — сказала Хой, добавив, что, несмотря на огромные денежные вливания, поддержать рост компаний не удалось. По мнению аналитика, многие лоукостеры смогут отобрать долю рынка у крупных авиакомпаний.