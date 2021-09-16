Российским пилотам начали повышать зарплаты

Крупные отечественные авиакомпании начали повышать заработную плату пилотам, пишет в понедельник газета «Известия» со ссылкой на источники в компаниях.

Источник в «Аэрофлоте» сообщил, что в компании ожидается двухэтапное повышение зарплаты. Первый этап намечен на начало ноября, рассматривается вариант повышения зарплаты на 20-25 процентов. Второй этап проведут ближе к введению весеннего расписания, когда будут появятся понятные прогнозы по разлету самолетов на лето.

Планируется увеличить зарплаты до уровня рынка, чтобы не допустить перехода сотрудников к другим перевозчикам.

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в начале сентября также пообещал командирам воздушных судов сделать их зарплаты больше, чем в других компаниях.