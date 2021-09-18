Сообщение о поиске должников на избирательных участках оказалось недостоверным

Сообщение о том, что сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Вологодской области ищут должников, в том числе по алиментам, на избирательных участках в своем регионе оказалось недостоверным.

Информация о ловле должников во время голосования на выборах в Государственную думу России, законодательное собариние региона и советы муниципалитетов в Вологодской области появилась в Telegram-канале крупного федерального интернет-издания Уральского региона URA.RU. В сообщении говорится, что на избирательных участках в Вологде судебные приставы ищут должников, в том числе по выплате алиментов. Утверждается, что за первый день было поймано 523 человека.

При этом URA.RU не называет конкретные участки, где были пойманы должники, не приводит информации о них и о задержавших их сотрудниках. Источник, на который опирается издание утверждает, что такими мерами Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Вологодской области «поправить проседающие показатели по выплате алиментов, налогов и штрафов». Такая оценка является эмоциональной. Без опроса очевидцев на избирательных участков и обращения к вологодскому УФССП проверить достоверность информации невозможно.

В качестве источника URA.RU указывает «местного политика», говорившего с изданием на условиях анонимности. Однако никаких данных об источнике не приводится, что может говорить о его ненадежности или о недостоверности приведенной им информации.

При этом о том, что судебные приставы ищут должников на избирательных участках сообщили две группы в социальных сетях Пермского края. 14 сентября пост в группе «ВЛонтакте» «Город Чайковский (16+) Неофициальная группа» сообщает, что «17-19 сентября на избирательных участках в Пермском крае будут работать судебные приставы». Аналогичный пост вышел в группе «Вся Лысьва» в «Одноклассниках». Лысьва и Чайковский - города Пермского края.

Ни в одном из постов не указывается источник информации. Позже в пресс-службе УФССП по Пермскому краю опровергли данную информацию, о чем сообщается на сайте ведомства. Также в УФССП сообщили, что никаких мероприятий по работе сотрудников с гражданами на избирательных участках не планируется. Сообщение пресс-службы продублировало издание «Коммерсант».

Информация о деятельности судебных приставов от URA.RU слабо распространилась в сети. Об этом написало на своей странице сообщество «Онлайн Вологда» «ВКонтакте». Также данные о якобы поимках должников на избирательных участках продублировали сайт издания Readovka, а также сайты VologdaPoisk.ru и «Онлайн Вологда».

В самом посте URA.RU приводится позиция УФССП по Вологодской области. В нем управление также опровергает сообщения издания и заверяет, что не имеет планов по «работе с гражданами» на избирательных участках. Первоисточником является страница пресс-службы ведомства.

