Помолвку 11-летней невесты и 12-летнего жениха сорвали в последний момент

Полиция в Египте сорвала помолвку 11-летней невесты и 12-летнего жениха

Полицейские в деревне вблизи египетского города Эль-Хавамедия задержали родителей 11-летней невесты и 12-летнего жениха и сорвали помолвку детей в последний момент. Об этом сообщает издание Alarabia News.

Праздник, который устроили две семьи, прервался вскоре после того, как ювелирный магазин, где родители жениха и невесты покупали золото, опубликовал в Facebook фотографии.

Изображения стали вирусными в соцсетях и привлекли внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов нашли родителей этих детей, арестовали их за час до объявления о помолвке и инициировали расследование.

По закону, в Египте можно вступать в брак не ранее 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Израиле полиция штурмом взяла свадьбу, организаторы и гости которой нарушили запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за эпидемии коронавируса. Правоохранителей вызвали соседи.

