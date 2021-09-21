Стартовал второй сезон сериала о постапокалипсисе в России

В онлайн-кинотеатре IVI состоялась премьера фантастического экшн-триллера «Молодые и сильные. Проклятие выживших». Второй сезон сериала доступен на платформе с 21 сентября, а через месяц выйдет на YouTube и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект создан при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

Режиссером картины стал Виктор Конисевич («Аль-Капотня», «Лесник», «Пять минут тишины», «Меч» и другие). В центре сюжета — жизнь небольшой группы людей, «молодых и сильных», выживших после глобальной катастрофы. Место действия — Россия. Со времени событий первого сезона прошло несколько лет.

«Многих в нашем фильме удивит ощущение правдоподобности происходящих событий. Убежден, что при правильном прочтении знаков, наше будущее можно считывать и предугадывать. Эта энергия предощущения — повсюду. Ну, а от неожиданного финала, который мы предлагаем зрителю, у меня самого по спине пробегают мурашки. Хотя для наших героев все заканчивается вполне оптимистично — они оказываются в новом мире. А какой он, и будут ли они счастливы — зритель узнает совсем скоро», - рассказал режиссер проекта Виктор Конисевич.

По словам режиссера, в новом сезоне появляются и новые герои. Одни из ярких — Питон и Икота, а остатки человечества окончательно разделяются на два лагеря — «тупарей» и «адекватов». «Тупари» не помнят прошлого, в том числе прежних навыков, и живут племенами. Также у них постепенно появляются зачатки способностей, которые «адекватам» кажутся ненормальными: например, чтение мыслей и телепатия.

По словам создателей, как первый, так и второй сезон сериала — это своеобразное размышление о том, можно ли построить будущее, решительно отказавшись от прошлого. Главный лейтмотив продолжения «Молодых и сильных» — проблема выбора. От того, какое решение в финале сделает главный герой, будет зависеть, по какому пути развития пойдет человечество, говорится в релизе.