Группа СБПЧ представит музыкальную сказку в ролях с Лапенко и Гудковым

Группа СБПЧ представит музыкальную сказку по мотивам произведения Павла Пепперштейна «Потерянное зеркальце». Премьера состоится 22 сентября на всех стриминговых сервисах. Об этом рассказали «Ленте.ру» организаторы события.

Кроме того, у сказки есть мультиформатный канал в «Яндекс.Дзене», который призван сделать мюзикл объемнее. Там опубликованы фотографии и видео с бэкстейджа, видео-открытки героев сказки и комментарии артистов об участии в проекте.

Авторами пьесы стали солист СБПЧ Кирилл Иванов и театральный режиссер, хореограф-постановщик Олег Глушков. Роли в сказке озвучили известные российские артисты: Александр Гудков, Антон Лапенко, Яна Троянова, Андрей Смоляков и другие.

Сюжет сказки повествует о приключениях ручного зеркальца c кремлевской башней на рукоятке. Оно ускользает от воров и бродяг, ведет беседы с трюмо и русалкой-профессором, попадает в плен птицы-ныряльщицы и оказывается в самых неожиданных местах: от дна Черного моря до свалки возле небольшого южного города.

Зеркальце отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь. Как рассказали авторы мюзикла, за время своих странствий и приключений, зеркальце, а вместе с ним и слушатели, узнают много нового о себе и окружающем мире и, в конце концов, ответят на вопрос, существует ли в природе сосисочный ридикюль и где найти работящих котят-садовников.

«Я вырос среди пластинок. Слушал на них сказки, смотрел с ними диафильмы. И мне хотелось, чтобы у моего сына и других детей вокруг было что-то похожее. Какая-то своя музыкальная сказка. Сын вырос, пришлось сочинить и записать сказку так, чтобы она была понятной и детям, и взрослым», — рассказал Кирилл Иванов. Сообщается, что сказка предназначена для детей от пяти лет и взрослых.

Антон Лапенко озвучил в мюзикле следователя Соломонова, Яна Троянова — русалку-профессора, а Александр Гудков — вора Соленого. «Мой вор по кличке Соленый крадет нематериальные блага: девичьи сердца, плохое настроение, одиночество и зависть. Он очень тонкая натура, даже слишком, но без Соленого жизнь была бы пресной котлетой», — поделился Гудков.