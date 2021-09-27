Слуцкая отреагировала на конфликт Кабаевой и Утяшевой

Призер Олимпиады по фигурному катанию Ирина Слуцкая встала на сторону олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой в конфликте с чемпионкой мира Ляйсан Утяшевой. Реакция спортсменки доступна в ее Instagram.

Фигуристка подчеркнула превосходство Кабаевой над оппоненткой в количестве завоеванных наград в художественной гимнастике, а также заявила, что российские спортсмены должны защищать олимпийские ценности. По мнению Слуцкой, Утяшева начала «вилять хвостом» и пытаться быть для всех приятным человеком.

7 августа Утяшева высказалась об итогах личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Она поддержала российских спортсменок Дину и Арину Авериных, заявила о спорном судействе, но отметила заслуги израильтянки Линой Ашрам, которая завоевала золото.

Кабаева в тот же день выступила с критикой Утяшевой. Она заявила, что россиянка не имеет права комментировать судейство, так как не завоевывала золотых медалей в личном многоборье на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Дина Аверина на турнире заняла второе место, ее сестра-близнец Арина стала четвертой. Российская сторона подавала протесты на судейские оценки личного многоборья и во время, и после соревнований. На итоговый результат они не повлияли.