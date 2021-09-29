Российский параспортсмен начал восхождение на гору Манаслу

Российский спортсмен Рустам Набиев в альпинистской связке с членом томского отделения РГО Иоанном Чечневым начал восхождение на гору Манаслу высотой более восьми тысяч метров. Об этом сообщает vtomske.ru.

По информации РГО, Набиев и Чечнев начали экспедицию в Гималаи в составе команды Alpwww еще в начале сентября. Они разбили базовый лагерь на высоте 4,8 тысячи метров.

Команда начала восхождение на Манаслу, часть Гималаев на севере Непала, 28 сентября. «Моя уверенность в самого себя и в свои возможности выше всех гор, которые меня окружают. Это Гималаи, и тут нет места нытью и жалости. Беру свои ледорубы и двигаюсь вперед», — поделился спортсмен.

По словам Набиева, это самый сложный путь, который ему предстоит пройти. «Пусть мое восхождение станет символом для миллионов людей никогда не опускать руки и что только через действие можно достичь результата. Я буду делать это не только ради себя, но и ради всех нас», — добавил он.