Бывший судья сравнил рост числа дел по госизмене в России с 30-ми годами в СССР

Федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин сравнил рост числа дел по госизмене в России с происходившим в 1930-х годах в СССР, когда от контактов с иностранцами держались в стороне. Об этом сам Пашин в четверг, 30 сентября, рассказал «Ленте.ру».

По словам Пашина, дела о госизмене вызывают «некоторую настороженность» в профессиональных сообществах. «Так было, к примеру, с делом физика Валентина Данилова, экс-директора теплофизического центра КГТУ, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая. После этого процесса у наших ученых не было желания вступать в переговоры с иностранными университетами», — отметил Пашин.

Как считает бывший судья, такое положение дел было не только естественной реакцией научного сообщества, но и следствием «определенного запугивания», что напоминает 30-е годы в СССР, когда любой контакт с иностранцами мог стать основанием для преследования.

«Определенное подобие этого я вижу и сегодня. Но это скорее злоупотребление карательных структур. Мне видится, что это не общегосударственная политика, а чьи-то решения на местах, в основе которых порой лежат карьеристские соображения. Настоящих шпионов разоблачать тяжело, а назначать шпионами тех, кто общается с иностранцами, — легко», — заключил Пашин.

Ранее 30 сентября Сергей Пашин в беседе с «Лентой.ру» оценил перспективы уголовного дела о госизмене против основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу в отношении бывшего гендиректора Group-IB присвоен гриф «секретно».