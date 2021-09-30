Сына сотрудника ФСБ с огнестрельным ранением головы нашли мертвым в квартире

В городе Петухове Курганской области найден мертвым 11-летний сын сотрудника пограничного управления ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 28 сентября ребенок с огнестрельным ранением головы был обнаружен дома вернувшимся из школы младшим братом. Рядом с телом лежало оружие отца-силовика. По предварительной версии, школьник покончил с собой.

Погибший состоял в различных группах в соцсетях, в которых обсуждался суицид, рассказал URA.RU источник из числа бывших силовиков.

Следователи проводят проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства.