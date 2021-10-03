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У входа в кабульскую мечеть взорвалась бомба

Представитель талибов Забиулла Муджахид: у входа в мечеть в Афганистане взорвалась бомба
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Фото: Jorge Silva / Reuters

Недалеко от входа в мечеть Идгах, расположенной в столице Афганистана, взорвалась бомба. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид подтвердил инцидент. По его данным, в результате взрыва было убито и ранено несколько человек.

ТАСС со ссылкой на местный телеканал Kabul News уточняет, что в момент происшествия в мечети проходила церемония прощания с матерью Муджахида. Источники телеканала сообщают, что в районе религиозного сооружения началась перестрелка, предположительно, между боевиками «Талибана» и членами ячейки «ИГ-Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее сообщалось, что на американскую авиабазу Баграм в Афганистане прилетели военные самолеты. Отмечалось, что незадолго до этого директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь заявил, что Пекин будет заинтересован в использовании базы после ухода войск США. Предполагается, что прилетевшие самолеты относятся к китайским военно-воздушным силам (ВВС).

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