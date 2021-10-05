Раскрыты подробности свадьбы российский блогерши за сотни миллионов рублей

Журналисты Daily Mail раскрыли подробности свадьбы российской блогерши и предпринимателя Марии Солодар, на которую она потратила сотни миллионов рублей. Материал появился на сайте издания.

Известно, что 30-летняя Солодар вышла замуж за французского бизнесмена Джоана Шнельцауэра (Joan Schnelzauer). Торжество состоялось в отеле The Royal Livingstone в Замбии, Южная Африка. Отмечается, что молодожены закрыли гостиницу на пять дней для проведения праздничных мероприятий, которые в общей сложности обошлись бизнесвумен в 300 миллионов рублей.

По информации издания, организаторов и 70 гостей привезли в роскошный отель на частных самолетах. При этом техническое оборудование было доставлено в Африку из России, Кипра и ЮАР. На торжестве выступали разные российские знаменитости, например, «Иванушки International» и Artik&Asti, а также французские исполнители Хелена Сегара и Дэмиен Сарг.

Согласно материалу, место проведения было украшено композициями из живых цветов, а в меню для гостей были представлены закуски с трюфелем и черной икрой, а также дорогие вина из Франции. Банкетом занимался шеф-повар Евгений Козубов с командой, которые прилетели в Замбию из Сочи.

Предпринимательница заявила, что купила наряды для свадьбы во время первой примерки, поскольку ее не заботил собственный внешний вид. Солодар выбрала два платья люксовых брендов Vera Wang и Zuhair Murad, стоимость которых она не раскрыла.

В сентябре стало известно о самом дорогом подарке на свадьбу Моргенштерна. Владелец завода по строительству бронированных автомобилей в ОАЭ Бек Максумов и предприниматели Евгений Морозов и Артем Клюшин презентовали молодоженам бронированную машину INKAS APC TITAN-D APC за 400 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей).