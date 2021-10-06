Россияне стали приходить на пляжи Турции с одним предметом и удивили местных

Россияне стали приходить на пляжи Турции с металлоискателями в конце туристического сезона, чтобы найти в песке потерянные другими отдыхающими драгоценности. Местные жители удивились такой привычке и сняли ее на видео. Ролик публикует местное издание Alanya Gercek.

Так, на записи один из отечественных туристов, который представился Михаилом, гуляет по пляжу Аланьи с необычным предметом в руках. Как пояснил путешественник, после курортного сезона в песке можно найти деньги и другие ценные вещи.

При этом сотрудник пляжа не стал мешать ему в поисках, а наоборот помог. В итоге россиянин нашел в море только несколько поврежденных турецких современных монет.

Издание уточняет, что в октябре можно часто встретить на пляжах Турции путешественников с металлоискателями.