Девушка отправилась в долгожданный отпуск в любимую страну и впала в кому

Британка упала с балкона отеля в Хорватии и впала в кому от полученных травм

Британская туристка отправилась в долгожданный отпуск в Хорватию и по неосторожности упала с балкона в отеле — от полученных травм девушка впала в кому. Об этом пишет The Sun.

22-летняя Дженнифер Уолш (Jennifer Walsh) поехала отдыхать в свою любимую страну, Хорватию. Девушка остановилась в одном из отелей Дубровника — в этом месте, по ее словам, она проводила «лучшее время в своей жизни». Однако 2 октября семья Уолш узнала о том, что их дочь по нелепой случайности упала с балкона гостиницы.

После инцидента у туристки обнаружили несколько переломов, в том числе ребер, ключицы, запястья и черепа, а также кровоизлияние в мозг. Девушке экстренно провели операцию и ввели в искусственную кому. Сейчас состояние путешественницы оценивается как стабильное.

Отмечается, что семья Уолш прилетела к дочери в больницу — родители организовали сбор средств на лечение, так как у британки не было медицинской страховки. Всего за 13 часов соотечественники туристки собрали 21 тысячу из необходимых 30 тысяч стерлингов (около двух из трех миллионов рублей).

Ранее в сентябре украинская туристка захотела сделать селфи на краю обрыва и сорвалась в пропасть. Согласно показаниям очевидцев, ради снимка девушка залезла на перила, однако потеряла равновесие и сорвалась с утеса в море.