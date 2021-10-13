Звезды мужского эскорта раскрыли правду об индустрии в России

Работники сферы мужских эскорт-услуг раскрыли правду об индустрии в России. Информацией на эту тему они поделились в интервью с «Лентой.ру».

Так, например, 39-летний Майкл и 30-летний MAX XXL сошлись во мнении, что российский рынок эскорта недостаточно развит, поскольку в стране мало мужчин, которые готовы заниматься данной деятельностью. Кроме того, звезды считают, что в целом общество относится к профессии негативно.

«Нет такого количества мужчин, которые подходят по различным параметрам для этой работы. Я имею в виду внешность, интеллект, тактичность и, самое главное, нормальное, человеческое отношение к людям», — пояснил Майкл. В то же время MAX XXL добавил, что на своих сайта агенства в России, как правило, публикуют «странные фото мужчин и снимки голых половых органов».

По словам героев материала, работа в эскорте — это тяжелый труд, за которым скрывается психологическая, эмоциональная и физическая напряженность. Например, часто к клиенткам необходимо выезжать в ночное время. «Людям интересны личности, и если ты не интересен человеку — до свидания. Просто накаченного тела и определенного размера полового органа недостаточно», — заключил MAX XXL.

Ранее Звезда российского YouTube раскрыл сумму своего заработка в эскорте. Рома Желудь признался, что в США он зарабатывал минимум одну тысячу долларов (71,9 тысячи рублей) за сопровождение клиента на каком-либо общественном мероприятии.