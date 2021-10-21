Путин выступил с предупреждением по поводу Арктики

Россия готова сотрудничать с любыми государствами в Арктике на базе общепринятых документов и конвенций, но будет противостоять попыткам ограничить свое суверенное право распоряжаться собственными водами. Об этом на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» предупредил президент страны Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться своей собственной территорией (а территориальное море по международному праву — это часть территории прибрежного государства), то это покушение с негодными средствами (попытка совершения преступления с помощью таких средств или орудий, которые не способны причинить вред в данной ситуации — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Он добавил, что то же самое касается и 400-мильной зоны, которая является зоной преимущественного экономического освоения.

«Если они хотят ограничить нашу деятельность, в том числе в энергетике, — это их право. Пускай попробуют это сделать», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Арктика оказывает огромное влияние на глобальный климат. Он также призвал следить за вечной мерзлотой.