В российском регионе появятся семейные маршруты

В Костромской области совместно с РЖД разрабатываются экскурсионные программы для семей с детьми. Об этом сообщает ИА «Красная весна».

Отмечается, что в программы в туристической отрасли обновляются с наступлением осенне-зимнего сезона. При этом учитываются пожелания клиентов и проведенные исследования. Больше всего внимания в этот раз уделят семейному отдыху — маршруты планируют создать с учетом интересов детей разных возрастов.

В прошлом году было запущено путешествие на поезде по маршруту Москва-Великий Устюг-Кострома-Москва. Оно вызвало большой интерес среди туристов — за выходные дни можно было побывать в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге и посетить терем Снегурочки в Костроме. По маршруту «Зимняя сказка» зимой 2021 года поезд выезжал девять раз, перевез более пяти тысяч туристов.

На основе этого маршрута РЖД совместно с туроператорами Костромской области готовит дополнительные программы для путешественников.