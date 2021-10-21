Сообщение о способе легко перенести COVID-19 оказалось недостоверным

Сообщения о способе перенести коронавирус в легкой форме, распространившиеся после истории о смерти москвичке, намеренно заболевшей COVID-19, оказались недостоверными.

Медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд 18 октября опубликовал историю местного жителя, одноклассница которого умерла после того, как намеренно заразила себя и семью коронавирусной инфекцией. Действия женщины объясняются ложной теорией о том, что можно легко переболеть COVID-19, если заразиться от человека, переносящего болезнь в легкой форме. Автор поста посоветовал читателям привиться и фильтровать информацию, которую они получают из интернета.

На публикацию обратили внимание федеральные и региональные СМИ, также пост активно распространяется в соцсетях. При этом некоторые пользователи соцсетей, в том числе комментаторы на странице Бранда, предположили, что история могла быть выдумана для «рекламы вакцинации». Аргументированных доводов в пользу теории о легком течении болезни они не приводят.

Врачи Николай Крючков и Евгений Тимаков, а также эксперт по биобезопасности Николай Дурманов рассказали об опасности намеренного заражения коронавирусом. Крючков считает, что это явление нельзя назвать широко распространенным в стране, он также напомнил, что к подобным мерам некоторые россияне прибегали, сталкиваясь с ветрянкой. Иммунолог отметил, что главная проблема такого подхода — переоценка рисков вакцинации и недооценка рисков заболевания. Крючков отмечает, что то, как человек перенесет болезнь, во много зависит от индивидуальных особенностей организма. «Здесь дело не только в иммунитете, но и в вирусной нагрузке, которая исходит от источника инфекции. Она определяется интенсивностью выделения вируса у зараженного, временем и близостью контакта с ним. В зависимости от этого человек получит разное количество вирусных частиц, которые к нему попадут. Дальше мяч на стороне организма контактирующего», — объяснил он.

Врач Тимаков в свою очередь заявил, что каждый пятый человек, решивший намеренно заразиться коронавирусом, будет тяжело переносить болезнь. Кроме того, из пяти тяжелобольных высока вероятность летального исхода как минимум у одного пациента. Он напомнил, что существует некая летального доза вируса, которую может получить любой человек, долго время контактируя с больным. По его словам, именно из-за этого умерла жительница Москвы, намеренно заразившая себя и свою семью.

Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов также раскритиковал описанный способ. По его словам, при современном уровне медицины поступать так не имеет смысла. По словам специалиста, результат зависит не только от способа заражения, а еще от иммунологического статуса, от генетического профиля человека, от того, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям, есть ли у него сопутствующие заболевания, и множество других причин.

В России коронавирусная инфекция постановлением правительства РФ от 31.01.2020 N 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно ст. 236 УК РФ лицо, заразившее другое лицо коронавирусной инфекцией, может быть привлечено к уголовной ответственности.

Теория о легком течении болезни при намеренном заражении не получила широкого распространения в СМИ и соцсетях —медиа цитируют лишь историю о смерти москвички с комментариями врачей. При этом встречаются единичные комментарии пользователей, предполагающих, что пост может быть фейковым, а коронавирус — не опасен.