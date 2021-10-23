Вин Дизель отвел к алтарю дочь Пола Уокера во время ее свадьбы

Американский актер Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего в автокатастрофе актера Пола Уокера во время ее свадьбы. Соответствующее фото появилось на странице Мидоу Уокер в Instagram.

22-летняя модель вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония состоялась еще в начале месяца в Доминиканской Республике, однако прессе стало известно об этом только сейчас.

На размещенном в сети кадре Вин Дизель, который является близким другом семьи, запечатлен в голубом костюме вместе с виновницей торжества, одетой в подвенечный наряд.

Пол Уокер разбился в автокатастрофе в ноябре 2013 года. Актеру «Форсажа», известному также ролями в таких фильмах, как «Беги без оглядки», «Флаги наших отцов» и «Плезантвиль», было 40 лет. «Форсаж 7», который вышел на российские экраны 9 апреля 2015 года, стал последним фильмом Уокера, сыгравшего во всех сериях франшизы, за исключением третьей. На момент смерти актера Мидоу Уокер было 15 лет.