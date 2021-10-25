Ведущая Первого канала удивила подписчиков танцами на пилоне

Ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале и бывшая возлюбленная футболиста «Зенита» Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о новом хобби. Звезда поделилась видео своего первого занятия на пилоне на странице в Instagram.

«Оказывается я плохо знаю своё тело. Оно может больше, чем думает мой мозг», — подписала публикацию знаменитость.

«Ничего себе!» — удивились в комментариях певица Валерия и продюсер Яна Рудковская. «Очень красивая фигура! Даже не верится, что это мама 3-х детей! Очень приятно смотреть на вас, Юлия!», «Какая крутая!!! Юлечка! Какая грация!», «Ничего себе первое занятие, как профессионал уже Юля», — отметили поклонники ведущей.

Ранее Барановская рассказала, как в 2020 году нашла способ избавиться от токсичных отношений и найти новых, позитивных людей. Она призналась, что прекратила неприятное общение, хотя порой отказ от него вызывал у нее дискомфорт. Телезвезда добавила, что узнала о себе много нового в прошлом году, в том числе от людей, которым она вдруг стала неудобной из-за внутренней трансформации. «А что поделать? Удобными бывают только стулья, я же должна быть удобной только сама для себя», — заключила она.