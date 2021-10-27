Лидера Maroon 5 раскритиковали из-за реакции на объятия фанатки

Лидера Maroon 5 Адама Левина раскритиковали из-за реакции на попытку фанатки обнять его во время концерта. Видео случившегося опубликовал пользователь TikTok с ником luispenaloza9525.

В ролике можно увидеть, как в ходе выступления поклонница забралась на сцену и подбежала к артисту. Тот с удивлением посмотрел на нее, а затем отошел с недовольным лицом. Девушку увела охрана.

Видео набрало более 44 тысяч комментариев. Многие пользователи посчитали поведение Левина грубым, в то время как некоторые из комментаторов указали на то, что посетительница концерта не имела права трогать человека без разрешения, а музыкант лишь отстаивал свои границы.

Сам Адам позднее прокомментировал ситуацию в Instagram-сторис и заявил, что с большим уважением относится ко всем фанатам Maroon 5. Свое поведением он объяснил удивлением — музыкант пояснил, что занимался своей работой, и не ожидал, что на сцене внезапно появится поклонница.