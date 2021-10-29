В Башкортостане установили мемориальную доску известному танцовщику

Мемориальную доску башкирскому танцовщику Мухамету Идрисову установили в столице Башкортостана. Как уточняет «Башинформ», доску разместили на фасаде дома в Кировском районе Уфы, где артист жил с 1958 года вплоть до своей смерти.

По случаю появления мемориальной доски в Уфе провели торжественную церемонию, на которой присутствовали почетные гости, в том числе замминистра культуры республики Ранис Алтынбаев, замглавы администрации Кировского района Рафкат Умаргалин, дочь Идрисова Лариса Зябирова и народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай.

Мухамет Идрисов появился на свет в 1920 году. Артист, который впервые исполнил знаменитый танец «Баик», оказал значительное влияние на становление и развитие башкирского сценического танца.

В 1941 году он привлек внимание своим успешным выступлением на республиканском смотре художественной самодеятельности, после этого его включили в состав участников Декады башкирской литературы и искусства в Москве. Позже Файзи Гаскаров пригласил танцовщика в Башкирский государственный ансамбль народного танца, где тот проработал до 1963 года. Во время Великой Отечественной войны артист стал частью фронтовой бригады и выступал на концертах, которые проводились на передовой. Танцовщик ушел из жизни в 2012 году, года ему было 92 года.