В Кабуле обстреляли оператора иранского ТВ, у него тяжелые травмы лица и шеи

В Кабуле неизвестные пытались убить сотрудника иранского телевидения. В результате у раненого оператора тяжелые травмы лица и шеи. Его доставили в ближайшую больницу, передает ТАСС.

На данный момент неизвестно, связано ли это нападение с его работой.

По предварительным данным, нападение произошло вечером пятницы, 29 октября. Алиреза Шарифи шел в гости к своему отцу, в какой-то момент с ним поравнялись неизвестные на мотоциклах, которые открыли по мужчине огонь из пистолетов.

Преступники выпустили как минимум семь пуль, после чего скрылись. Шарифи сейчас в тяжелом состоянии.

Случай получил большой общественный резонанс — посол Ирана был вынужден обратиться к захватившему власть движению «Талибан» (запрещено в России) с просьбой расследовать это покушение. Представители движения сказали, что преступники будут пойманы.