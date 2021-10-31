В Сиднее установили гигантскую куклу-убийцу из «Игры в кальмара»

Четырехметровую куклу-убийцу из сериала «Игра в кальмара» установили в Сиднее к Хэллоуину

Копию куклы-убийцы по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» установили в Сиднее к Хэллоуину. Об этом сообщает Hindustan Times.

По информации медиа, высота зловещей фигуры составляет 4,5 метра. Австралийские косплееры и поклонники картины режиссера Хвана Дона Хекка собираются у новой достопримечательности и делятся снимками в социальных сетях. По сюжету фильма, взгляд куклы-убийцы уничтожает любого, кто зашевелится.

Ранее режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек рассказал о своих заработках. Он пошутил, что его финансовому благосостоянию далеко до уровня главного героя сериала Сон Ки Хуна, который выиграл более 38 миллионов долларов.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров.