У Саакашвили появится адвокат из США

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили появится американский адвокат. Об этом заявил действующий защитник политика Ника Гварамия, передает «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что в ближайшее время к защите бывшего грузинского лидера подключится адвокат из США Джан Сендвидж, который обладает высокой квалификацией.

Гварамия также отметил, что новый юрист станет главным международным спикером в деле экс-президента республики.

Ранее стало известно, что украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца отказались впускать в Грузию. Отмечается, что по прилете в Тбилиси правоохранители забрали у него паспорт и отправили обратным рейсом на Украину без объяснения причин.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Там он был заочно осужден на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти также неоднократно обвиняли политика в организации массовых беспорядков. В октябре, после восьми лет эмиграции, Саакашвили вернулся на родину, однако был задержан правоохранителями и помещен в тюрьму, где объявил голодовку.