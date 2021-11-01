В Москве священник прогнал из церкви дебошира выстрелом из сигнального пистолета. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 31 октября, в храме имени святителя Луки Крымского на улице Генерала Белобородова. По одной из версий, пьяный мужчина приставал к прихожанам, тогда батюшка выстрелил вверх из сигнального пистолета и прогнал его.

По другой версии, которую приводит РЕН ТВ, хулиган не просто распугивал прихожан у входа в церковь, а напал на священнослужителя в туалете, так что тому пришлось применить оружие для самообороны.

Глава информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков сообщил РИА Новости, что в РПЦ изучают инцидент со стрельбой в столичном храме.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал уголовное дело против блогерши из Санкт-Петербурга, устроившей откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора. Он отметил, что таких дел возбуждаются единицы, и это говорит о действенности нормы как превентивной меры, устанавливающей уважение к религии в России.