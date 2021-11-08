Полицейский остановил движущуюся фуру с мертвым дальнобойщиком в Перми

В Перми полицейский остановил движущуюся фуру, за рулем которой был мертвый дальнобойщик

Полицейский остановил движущуюся фуру с мертвым дальнобойщиком за рулем в Перми. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД Пермского края.

По данным ведомства, инцидент произошел на трассе «Пермь-Березники». Оперуполномоченный уголовного розыска в составе следственно-оперативной группы приехал на одну из придорожных парковок для проверки заявления о сливе дизтоплива из грузовика.

Осматривая место происшествия, сотрудник полиции Александр Шехирев заметил, что припаркованная на горе 14-метровая фура стала медленно съезжать вниз. В момент, когда фура проезжала мимо полицейского, он понял, что за рулем никого нет.

Тогда майор обогнал фуру на служебном авто, запрыгнул на подножку тягача, залез в кабину и припарковал грузовик. После этого выяснилось, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулем от сердечного приступа.

