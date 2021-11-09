Сообщение о передаче сибирского леса в аренду Китаю оказалось недостоверным

Сообщение о передаче около двух миллионов гектар сибирского леса в аренду Китаю оказалось недостоверным.

Первоисточником информации стало опубликованное на YouTube интервью общественного деятеля Алтайского края Анны Левашовой журналисту Андрею Караулову. В беседе она утверждает, что власти сдают в аренду Китаю около двух миллионов гектар сибирского леса, в том числе леса Алтайского края, по цене 16 рублей за гектар. Говоря о стоимости аренды Левашова ссылается на «разные данные» из «большинства источников» в интернете, при этом не называя их. На уточняющий вопрос журналиста, откуда появились такие данные о стоимости аренды, Левашова отвечает, что «мы обладаем только информационными ресурсами, которые нам предлагаются сетями интернет, поэтому не могу ответить на этот вопрос».

Согласно данным, которые опубликованы в разделе «Информация о договорах на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» на сайте Минприроды Алтайского края, представители Китая среди арендаторов не значатся.

Данные о передаче сибирского леса в аренду Китаю также не подтверждает пресс-служба Минприроды Алтайского края. «Действительно, в настоящее время около двух миллионов гектар государственного лесного фонда Алтайского края передано в аренду. Вот только среди арендаторов нет ни одного иностранного, тем более из Китая, — отмечается в сообщении ведомства — Контроль деятельности арендаторов осуществляют госинспекторы по лесному и пожарному надзору Минприроды края. В случае выявления лесонарушений незамедлительно принимаются меры административного реагирования».

Единственной верной информацией, озвученной в видеоролике, представители министерства называют тот факт, что Алтайский край является малолесным регионом. «Общая лесистость составляет 23 процента от общей площади. Грамотное ведение лесного хозяйства позволяет природный ресурс использовать рационально, уделяя большое внимание его восстановлению», — заключили в пресс-службе.

