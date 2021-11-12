Объяснена популярность праворульных машин в России

Праворульные машины пользовались популярностью не только благодаря качеству, но и за счет того, что японские производители предлагают большой выбор моделей. Об этом в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал бывший штурман, в 1990-е перевозивший японские машины, а ныне приморский депутат Алексей Козицкий.

«Это ведь не только очень комфортабельные, безопасные автомобили с очень мощными, не ломающимися двигателями. Это огромное количество вспомогательных машин, которые помогают жить. Практически не бывает двух одинаковых японских автомобилей, они все очень разные: это и огромное количество микроавтобусов, на которых удобно ездить на дачу, и грузовики разных моделей», — объяснил Козицкий.

По его словам, японские машины помогают россиянам строить собственные дома в рамках программы «Дальневосточный гектар», которая позволяет каждому жителю страны получить один гектар земли на Дальнем Востоке. «Вот есть у нас такая возможность — недорого покупать машины и обустраивать здесь нашу землю. Со временем, конечно, научимся и мы делать машины — дай бог, не хуже, чем у наших коллег-партнеров через Японское море, тогда можно будет потихоньку замещать», — порассуждал Козицкий.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, достигший наибольшего расцвета в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.