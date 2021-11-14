Стали известны последствия для машиниста метро Москвы из-за гибели человека

Машинист московского метро, под колесами поезда которого погиб мужчина, получил психологическую травму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта столицы.

Также в ведомстве указали, что лишь благодаря бдительности машиниста оказавшийся на путях пассажир не пострадал.

13 ноября неизвестный мужчина прыгнул под движущийся поезд на станции метро «Сходненская» в Москве. Его бросился спасать стоявший рядом Алихан Азизов. Он погиб на месте от полученных травм, ему было 26 лет. Прыгнувший же на пути пассажир скрылся с места ЧП, позднее его обнаружили мертвым рядом с высотным зданием.