В Казахстане заявили о разыгрывающей карту «русских людей обижают» «Ленте.ру»

Казахстанский адвокат Аскар Каймаков обвинил российские СМИ в желании «разыграть карту “русских людей обижают”» из-за освещения процесса над российским бизнесменом Виктором Балашовым. Пост с соответствующим заявлением он опубликовал на своей странице в Facebook.

В публикации он рассказал о взгляде своего подзащитного, депутата маслихата (местного совета) города Алма-Аты Нурсултана Шоканова на процесс Балашова. Шоканов проходит по этому делу потерпевшим.

Каймаков написал, что в своих статьях СМИ из РФ «пытаются разыграть карту РЛО (русских людей обижают)». Конкретные издания он не назвал, однако в другой публикации упомянул, что слова Балашова о негативном отношении к русским в Казахстане были «сразу же ретранслированы изданием “Лента.ру”».

Кроме того, Каймаков вспомнил речь председателя ЛДПР Владимира Жириновского, в которой тот предлагал включить Среднюю Азию в состав России на правах губернии. «Высказывания Жириновского начинают казаться не такими уж и далекими от реальных планов приближенных к Кремлю коммерсантов», — написал адвокат.

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Каймаков и ранее критиковал высказывания Жириновского о Средней Азии. В частности, из-за заявления Каймакова комиссия Государственной Думы РФ по этике уже рассматривала слова лидера ЛДПР том, что государства Средней Азии должны быть преобразованы в федеральный округ России. Также по заявлению Каймакова эти слова проверил СК РФ, выяснив, что оснований для возбуждения уголовного дела против политика нет.

Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. В сентябре казахстанские власти поместили россиянина в СИЗО, а в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила для него 11 лет тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть очень малы. При этом она указала, что на Виктора постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.