Япония испугалась военных учений России и Китая

Япония обеспокоена тем, как проходят совместные учения России и Китая, в рамках которых военная авиация стран проводила воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что в Токио испугались возможной угрозы региональной безопасности, передает ТАСС.

«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — пояснил Ёсимаса Хаяси.

В Европарламенте также выражали беспокойство в связи с военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в области вооружений с применением искусственного интеллекта. По мнению чиновников, подобные разработки ведутся без должного внимания к риску для человечества