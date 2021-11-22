В Татарстане раскрыли условия отмены QR-кодов в транспорте

Власти Татарстана: QR-коды в транспорте отменят после улучшения эпидситуации с COVID-19

Систему QR-кодов в общественном транспорте Татарстана отменят в случае улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, пишет News.ru.

«В постановлении, которое было подписано, говорится о том, что все ограничения, которые действуют в республике, действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении властей.

22 ноября за несколько часов действия новых мер против распространения COVID-19 из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Помимо этого, в городе задержали маршрут трамвая из-за пассажира, который отказался показывать цифровой документ. Отмечается, что сложности с QR-кодами возникают и в метро.

Татарстан стал первым субъектом России, в котором ввели QR-коды в общественном транспорте. При отказе предъявить документ пассажиру придется покинуть транспорт.