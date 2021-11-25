Акции «Боруссии» упали после вылета из Лиги чемпионов

Акции дортмундской «Боруссии» упали на 5 процентов после вылета из Лиги чемпионов

Акции дортмундской «Боруссии» упали на 5,03 процента после вылета из футбольной Лиги чемпионов — с 4,494 до 4,268 евро за штуку, свидетельствуют данные франкфуртской биржи Xetra.

В 11:25 мск бумаги стоили 4,380 евро (минус 2,54 процента).

Немецкий клуб уступил в гостях лиссабонскому «Спортингу» со счетом 1:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Из-за травмы игру пропускал лидер и главный бомбардир команды Эрлинг Холлан.

Таким образом, «Боруссия» потеряла шансы на выход в плей-офф и продолжит борьбу во втором по значимости клубном футбольном турнире — Лиге Европы. Главный тренер немецкого клуба Марко Розе после игры заявил, что вылет из ЛЧ стал для команды «огромным ударом».