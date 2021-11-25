В Роспотребнадзоре прокомментировали самоликвидацию дельта-штамма

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости прокомментировал новость о самоликвидации дельта-штамма.

По словам эксперта, такие слова звучат как чудо, но реальность пока совершенно иная. «Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия "дельта" во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии», — сказал эпидемиолог. В пример он привел появление подлинии AY.4.2, которая сейчас выявляется в Великобритании в 18 процентах от всех новых случаев заражений.

Он отметил, что достаточно сложно представить себе описанную японскими учеными ситуацию, при которой вирус мутировал так, что вдруг утратил способность размножаться, однако вместе с этим он широко размножился среди населения, чтобы дать продолжение неудачной своей версии.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ заявил, что, по его мнению, заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. Ученый предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и «сломали» дельта-штамм коронавируса.