В Госдуме предложили две альтернативы ЕГЭ

Чернышов: международный бакалавриат и «личное дело школьника» могут быть альтернативой ЕГЭ

Международный бакалавриат и «личное дело школьника» могли бы стать альтернативой Единого государственного экзамена (ЕГЭ). С таким предложением выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нельзя давать детям лишь один путь, ведь жизнь состоит из альтернатив. Данную систему необходимо реформировать, добавил Чернышов.

Получение международного бакалавриата позволит школьникам сдать устные экзамены в сертифицированных государством центрах. В «личное дело школьника» будут входить контрольные, экзамены, зачеты и выступления с докладом за определенный период времени. По результатам обработки компьютером всех работ, он будет получать определенный балл, заключил вице-спикер Госдумы.

Ранее председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости реформы образования и назвал ЕГЭ пыткой для молодежи. Кроме того, он призвал возродить советскую школу образования, так как, по его словам, она была лучшей в мире.

