В «Единой России» оценили идею выдавать QR-коды «неофициально» переболевшим

В партии «Единая Россия» оценили идею выдавать QR-коды «неофициально» переболевшим гражданам. Депутат Государственной Думы от ЕР, замглавы комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с «Секретом фирмы» заявила, что непривитым гражданам, которые имеют достаточный уровень антител к COVID-19, нужно будет выдавать QR-коды.

По ее словам, министерство здравоохранения и Роспотребнадзор должны будут разработать стандарты, по которым можно будет определять россиян, перенесших коронавирус.

Соломатина также поддержала идею о выдаче цифровых пропусков тем, кто прививался иностранной вакциной. Она отметила, что в России необходимо разрешить все препараты, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). «У людей должно быть больше свободы независимо от того, чем они привиты», — подчеркнула депутат.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, которые нужно будет предъявлять в общественных местах и транспорте. В частности, депутаты предложили выдавать QR-код еще двум категориям россиян — привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19.