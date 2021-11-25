В Москве подвели итоги Лаборатории современного искусства

В «Школе современной пьесы» 24 ноября прошел финал конкурса «Театр без границ» — совместного проекта Федерации креативных индустрий и V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Лауреаты получили гранты на реализацию представленных эскизов. Призовой фонд составил 3,000,000 рублей. Лаборатория прошла в рамках проекта «Сцена будущего» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Театр без границ» — первый и единственный в России проект, цель которого — обновление формы и содержания современного искусства на основе кросс-индустриального взаимодействия.

В рамках лаборатории участники создавали эскизы будущих постановок нового формата вне привычной сцены-коробки. Спектакли-экскурсии, перформансы под водой, цифровой театр — конкурсанты предлагали революционные идеи, в реализации которых им помогали представители различных культурных индустрий — специалисты в области моды, звука, архитектуры и др. Участие в конкурсе приняли молодые режиссеры и студенты творческих вузов.

Конкурс проходил в несколько этапов. В лонг-лист вошли 15 участников, затем был сформирован шорт-лист из семи человек и, наконец, были определены трое победителей.

Обладателем главного приза — 1,200,000 рублей на воплощение представленной постановки — стал Артем Галушин. Он представил спектакль-инсталляцию «К.» по мотивам романа Франца Кафки «Замок» и рассказа «Превращение». Это своего рода театрализованный музей с экспонатами, которые наполнены историей жизни писателя и его героя.

Серебряным призером стала Елена Ненашева и ее перформанс «Тело», на реализацию которого, в качестве награды, организаторы предоставили грант в размере 1,000,000 рублей. Этот проект — попытка замедлиться и обратить внимание на абсолютное чудо природы — человеческое тело. Какую роль оно играет в нашей культуре? Как устроено? Как влияет на нашу жизнь? Как мы взаимодействуем с собой и другими? Над такого рода вопросами предлагает задуматься эта постановка.

Бронза — у Элины Куликовой. На воплощение сенситивного спектакля «Синете» она получила в качестве приза 800,000 рублей. Ее проект — это чувственный эксперимент. Главными компонентами постановки выступают запахи, вкусы и тактильные ощущения.

Церемонию награждения провели генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов и арт-директора фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и Марина Токарева.

«Мы получили много новых открытий, много новых театральных имен. Произошел прорыв, и очень радостно, что он случился именно в этих стенах Школы драматического искусства — театра, освященного именем Гротовского, который делал Анатолий Васильев. Гений места явно помогал участникам в их творческих поисках. Все семь проектов достойны того, чтобы жить и развиваться. И я надеюсь, мы будем продолжать», — сказала во вступительном слове Ольга Егошина — театровед, доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ.

Также в финале «Театра без границ» приняли участие: Олег Билик и его проект о музыке пространства «Архитектура звука»; Мария Зелинская и документальный трэвел-спектакль «Не отпускай меня» о пропавших людях, о работе поисковых отрядов и спасателях; Александра Ловянникова и ее постановка-квест, полная фокусов и чудес, место действия которой – библиотека; Илья Харланов, представивший спектакль на стыке музыкального искусства и видео-мэппинга, — философское размышление о главных вопросах бытия в формате медитативного визуально-звукового перформанса.

Среди партнеров конкурса Faces&Laces, Mutabor, Фестиваль Moscow Music Week, Hello.IO, Raduga Design, Fashion Hub, Dreamlaser.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов рассказал о значимости проекта для ФКИ. «”Театр без границ” дает возможность исследовать и обкатать формат кросс-индустриальных конкурсов-лабораторий. Одно из направлений в работе с креативными индустриями, которое необходимо существенно усилить — развитие практики проектного взаимодействия представителей разных КИ. Этот вектор деятельности для нас так же важен, как взаимодействие с государством и развитие региональной инфраструктуры», — отметил он.

