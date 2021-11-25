Компании крупнейшей экономики Европы потеряли веру в будущее

Уверенность в будущем компаний из Германии, крупнейшей экономики Европы, снижается пятый месяц подряд. Об этом говорят данные опроса немецкого Института экономических исследований (IFO).

По данным IFO, индекс делового климата среди немецких предприятий в октябре упал с 97,7 пункта до 96,5 пункта. Показатель уменьшился пятый месяц подряд. Бизнес теряет оптимизм и веру в рост экономики из-за проблем с поставками в обрабатывающей промышленности и всплеска коронавирусной инфекции. Опрос показал, что руководители компаний менее удовлетворены своим текущим положением, а их ожидания на первую половину 2022 года стали более пессимистичными.

Так, несмотря на высокий объем заказов, немецкие автопроизводители вынуждены сокращать производство из-за нехватки сырья и определенной категории товаров (микрочипов). «Промышленное производство страдает от нехватки материалов. Четвертая волна коронавируса также ввела в состояние стресса сектора услуг», — отметил аналитик немецкого банка VP Bank Томас Гицель в беседе с Reuters. По его словам, на данный момент все признаки указывают на будущий спад общего объема производства в крупнейшей экономике Европы по итогам четвертого квартала 2021 года.

При этом экономист IFO Клаус Вольрабе уверен, что экономика Германии все же удержится от падения, однако начнется процесс стагнации, поскольку ситуация с глобальными цепочками поставок не показала никаких признаков улучшения. Центральный банк Германии также прогнозировал возможный период стагнации экономики после периода восстановления. В том числе, этому будут способствовать нехватка товаров и рабочей силы. При этом сферы гостиничного бизнеса и туризма столкнутся с дополнительными проблемами вследствие новых ковидных ограничений по всей стране.

Веру в улучшение ситуации в экономике теряют не только европейские компании. В США индекс оптимизма среди малого бизнеса также упал, показав при этом самый низкий результат с марта 2021 года. Опасения владельцев компаний, в частности, связаны с ростом уровня инфляции в стране. Американские предприниматели заявили, что всему виной растущие затраты на производство и оплату труда, из-за которых они теряют прибыль.