Рекламу пластической хирургии запретят к показу несовершеннолетним

В Англии компаниям запретят показывать рекламу услуг пластической хирургии подросткам до 18 лет в 2022 году. Об этом сообщает Sky News.

Представители Комитета по рекламной практике (CAP) объяснили, что транслируемые в обществе стандарты красоты оказывают негативное влияние на самооценку, благополучие и психическое здоровье подростков.

«Из-за присущих процедурам косметического вмешательства рисков и потенциальной привлекательности этих услуг для несовершеннолетних, борющихся с проблемами неуверенности в себе, важно, чтобы мы обязательно установили высокую планку с точки зрения маркетинга», — заявил директор CAP Шахрияр Купал (Shahriar Coupal).

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Известно, что с мая 2022 года реклама косметических процедур, таких как увеличение и уменьшение груди, липосакция, блефаропластика, ринопластика, подтяжка лица, отбеливание зубов, омоложение кожи, инъекции филлерами и тому подобное, будет запрещена к показу детям до 18 лет. Ограничения будут распространяться на телевизионные программы и средства массовой информации, которые доступны для просмотра несовершеннолетними.

В октябре в Англии запретили инъекции ботокса для детей младше 18 лет. Депутат-консерватор Лора Тротт представила законопроект, согласно которому практикующие врачи смогут вкалывать ботокс несовершеннолетним только по медицинским показаниям. «Я благодарна правительству за поддержку в воплощении моего законопроекта в жизнь. Я безмерно горжусь и испытываю облегчение оттого, что современные дети будут защищены от процедур, в которых они не нуждаются», — поделилась Тротт.