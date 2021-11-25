Власти Кузбасса рассказали о числе погибших при пожаре в шахте

Губернатор Цивилев подтвердил гибель 11 человек при пожаре на шахте «Листвяжная»

Власти Кузбасса подтвердили, что при пожаре на шахте «Листвяжная» погибли 11 человек. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что в момент аварии в шахте находились 285 рабочих, из которых 43 человека пострадали. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. По словам губернатора области, спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.