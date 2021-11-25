Власти Кузбасса рассказали о числе погибших при пожаре в шахте

Власти Кузбасса подтвердили, что при пожаре на шахте «Листвяжная» погибли 11 человек. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — говорится в сообщении.
Он уточнил, что в момент аварии в шахте находились 285 рабочих, из которых 43 человека пострадали. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.
О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. По словам губернатора области, спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.