Губернатор Кузбасса дал поручение после гибели горняков в шахте «Листвяжная»

Предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проверят на взрывобезопасность. Такое поручение дал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность», — говорится в сообщении.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

В шахте находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли.

Спасательную операцию приостановили в связи с появившейся угрозой взрыва газа в шахте.